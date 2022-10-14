Новосибирский пенсионер обокрал супермаркет почти на 6000 рублей

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 14:30 в супермаркете Заельцовского района бойцами ГБР-77 была задержана 73-х летняя женщина, пытавшаяся похитить рыбные консервы и колбасу на общую сумму 585 рублей. Спрятав продукты в хозяйственную сумку, она направилась к выходу из магазина, но была остановлена охранником. Надо отметить, что деньги у бабушки при себе имелись – по требованию администрации супермаркета она оплатила стоимость товаров, после чего была отпущена.

Ещё одна бабуля была задержана в 16:51 в магазине Центрального района, когда рассовывала по карманам продающиеся на разновес шоколадные конфеты. Примечательно, что ранее – буквально пару дней назад – эта старушка уже задерживалась гвардейцами за кражи, но каждый раз ссылалась на свою старческую забывчивость и оставалась безнаказанной. В этот раз сотрудники службы безопасности припомнили ей все эпизоды краж, и чтобы не загреметь в полицию, бабушка была вынуждена полностью рассчитаться с магазином.

Примерно в это же время в Октябрьском районе г. Новосибирска бойцы группы быстрого реагирования Агентства задержали ещё одну пожилую женщину, попытавшуюся украсть кусок мяса и баночку икры. Ранее в кражах задержанная замечена не была, поэтому после оплаты суммы товара её отпустили.

А вот семидесятилетний мужчина, пойманный вчера в Железнодорожном районе на краже растворимого кофе и хлеба, в поле зрения охранников попадает уже не первый раз. По данным супермаркета, сумма причиненного его кражами ущерба составила более шести тысяч рублей. Пойманный в очередной раз с поличным, он был передан сотрудникам полиции.

Всего за минувшие сутки в г. Новосибирске охранниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 15 попыток хищений чужого имущества, задержаны 16 человек, 4 из которых – пенсионеры.