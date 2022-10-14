В Новосибирске 300 человек эвакуировали из торгового центра «Юпитер» из-за пожара в подвале

В Новосибирске произошел пожар в ТЦ "Юпитер". Фото: панорама Яндекс Карты.

В новосибирском торговом центре «Юпитер» прошла эвакуация. Об этом КП-Новосибирск в пятницу, 14 октября, сообщили читатели. По словам очевидцев, накануне около полуночи на место выезжали пожарные, полиция и скорая помощь.

В клубе «Отдых» КП-Новосибирск подтвердили информацию. Причиной эвакуации оказался пожар в подвальном помещении, уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в подвале здания присутствовало незначительное задымление. В результате пожара огнем повреждены оргтехника и офисная мебель, – сообщили в МЧС.

Пожар локализовали в 22:35. На ликвидацию выезжали 57 человек личного состава и 17 единиц техники.

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