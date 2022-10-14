Следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка, пропавшего после ссоры с родными.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как в Новосибирске мёртвым нашли 16-летнего мальчика. До трагедии подросток пропал. Известно, что мальчик ушел из дома после ссоры с родными.
– По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в СК РФ по региону.
По какой именно статье возбудили уголовное дело, в ведомстве не уточнили.
Известно, что при жизни мальчик не состоял на профилактических учётах. Ранее из дома не сбегал.
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