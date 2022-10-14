В здании военкомата Новосибирской области прошла массовая эвакуация

В Новосибирске из военкомата эвакуировали около сотни человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в пятницу, 14 октября, из здания на Советской, 4а эвакуировали более 100 человек. Как сообщил источник КП-Новосибирск, людей эвакуировали из-за ложного сообщения.
На Советской, 4а располагается областной военкомат, аварийно-спасательная служба, одно из управлений Минприроды региона и центр гражданской обороны.
На данный момент ситуация стабилизирована. Все сотрудники вернулись в здание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер