В здании военкомата Новосибирской области прошла массовая эвакуация

В Новосибирске из военкомата эвакуировали около сотни человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 14 октября, из здания на Советской, 4а эвакуировали более 100 человек. Как сообщил источник КП-Новосибирск, людей эвакуировали из-за ложного сообщения.

На Советской, 4а располагается областной военкомат, аварийно-спасательная служба, одно из управлений Минприроды региона и центр гражданской обороны.

На данный момент ситуация стабилизирована. Все сотрудники вернулись в здание.

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