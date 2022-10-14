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Происшествия14 октября 2022 3:38

Под Новосибирском сошли с путей два вагона с зерном

Они не перевернулись, груз остался цел
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Под Новосибирском сошли с путей тележки грузовых вагонов. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Под Новосибирском сошли с путей тележки грузовых вагонов. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Под Новосибирском с путей сошли колеса двух грузовых вагонов, которые везли зерно и ячмень. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Инцидент произошел вечером 13 октября возле станции Татарская. Барабинская транспортная прокуратура начала проверку.

– Причины схода и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент задержки в движении поездов не повлек, – добавили в транспортной прокуратуре.

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