Жители Новосибирска пожаловались на открытые люки на дороге у школы. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на открытые люки тепловой камеры у школы № 175. По словам горожан, в таком состоянии они находятся с 19 сентября.

– Администрация школы неоднократно обращалась с данной проблемой в разные инстанции города и до настоящего времени вопрос не решён, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Сибиряки уверены, открытые люки опасны для жизни и здоровья школьников.

Комментаторы поста отметили, что такая ситуация не редкость для города. По их словам, в Новосибирске массово похищают крышки люков.

– Такая же ситуация в конце аллеи на Вертковской, на пересечении с Телевизионной. Рядом детская площадка на аллее и школа 109, – подметили новосибирцы.

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