Жительнице Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска пожаловалась на студию маникюра на улице Выставочной. По словам женщины, ей сожгли там ногти. Об этом она написала на сайте «Фламп».

– Закончу лечение и подам на вас в суд. Вы нанесли колоссальный урон здоровью и уродство рукам минимум на полгода, – поделилась сибирячка.

По словам женщины, она – не единственная пострадавшая. Говорит, что ожоги получили минимум 5 бывших клиентов салона.

Причинами ожогов ногтей на руках и ногах, как говорит женщина, стали ошибка мастера и агрессивный материал.

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