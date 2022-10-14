Прокуратура признала незаконными платные прогулки на частном самолете над Новосибирском компании Mag Aero

В Новосибирске прикрыли компанию, организующую платные полеты над городом. Фото: Свидание в Самолете | Полеты Новосибирск MAGAero.

Коммерческие полеты на частных самолетах компании Mag Aero признали незаконными. Об этом в пятницу, 14 октября, КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Компания предлагала полеты над Новосибирском от 3200 рублей. Около 12 тысяч рублей стоила 15-минутная романтическая прогулка в небе и гендер-пати – пролетающий над супругами самолет с розовым или голубым дымом, в зависимости от пола ребенка.

– До июня 2022 года вопреки требованиям закона «Маг Аеро» предоставлялась услуга по перевозке пассажиров на воздушных судах авиации общего назначения (учебный полет, полет по маршруту) в отсутствие сертификата эксплуатанта, – сообщили в транспортной прокуратуре.

Прокуратура потребовала признать деятельность организации незаконной, запретить выполнять полеты и рекламировать услуги в интернете. Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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