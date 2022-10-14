Анатолий Локоть предложил создать в Новосибирской области особую экономическую зону. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил за создание в Новосибирске и в области особой экономической зоны. Такое предложение он озвучил на форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития», пишет «Царьград-Новосибирск».

Мэр не стал конкретизировать, в чем заключается действие особой экономической зоны. Он предложил, чтобы в городе и в регионе появилась ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Мэр добавил, что не все эксперты положительно оценивают этот инструмент, высказывая различные точки зрения.

По мнению Анатолия Локтя, внедрение особой экономической зоны позволит катализировать процессы прогрессивного развития в Новосибирске. Кроме того, уверен мэр, действие в регионе и в городе ОЭЗ позволить преодолеть барьеры и административного, и бюрократического характеров.

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