Анатолий Локоть предложил создать в Новосибирской области особую экономическую зону.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил за создание в Новосибирске и в области особой экономической зоны. Такое предложение он озвучил на форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития», пишет «Царьград-Новосибирск».
Мэр не стал конкретизировать, в чем заключается действие особой экономической зоны. Он предложил, чтобы в городе и в регионе появилась ОЭЗ технико-внедренческого типа.
Мэр добавил, что не все эксперты положительно оценивают этот инструмент, высказывая различные точки зрения.
По мнению Анатолия Локтя, внедрение особой экономической зоны позволит катализировать процессы прогрессивного развития в Новосибирске. Кроме того, уверен мэр, действие в регионе и в городе ОЭЗ позволить преодолеть барьеры и административного, и бюрократического характеров.
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