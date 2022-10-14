Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер приехала в Новосибирск на форум

Ирина Текслер приехала в Новосибирск на молодежный форум. Фото: Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

В Новосибирск приехала супруга челябинского губернатора Алексея Текслера. Жена главы Челябинской области Ирина Текслер является учредителем фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив. Вместе с ней на всероссийский форум «Подростки 360» приехала директор фонда Вероника Ливончик, сообщают в группе «Фонд 2020» в социальной сети «ВКонтакте».

На этом форуме обсуждали объединение специалистов для поддержки молодежи и создание сети центров для подростков в разных регионах.

Вице-Миссис Москвы 2016 Ирина Текслер приехала на форум, чтобы обменяться опытом в Новосибирске. Помимо основной площадки, она заглянула в несколько молодежных пространств столицы Сибири.

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