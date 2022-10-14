Рассказываем про пробки в Новосибирске 14 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 14 октября 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Затруднено движение также по улицам Станиславского и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по площади Лыщинского, проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на улицах Большевистской. По ней сложно проехать в сторону Речного вокзала. Заторы на улицах Никитина, Восход, Кирова, Добролюбова и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 14 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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