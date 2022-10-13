В Новосибирске поиски подростка, пропавшего после домашней ссоры, завершились трагедией

Поиски подростка завершились трагедией. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске поиски 16-летнего подростка, который ушёл из дома после ссоры, завершились трагедией. Об этом сообщили волонтёры вечером в четверг, 14 октября.

— Мальчик найден погибшим. Отряд приносит соболезнования родным и близким, — рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Как ранее сообщали волонтёры, мальчик на учёте не состоял и ранее из дома не уходил.

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