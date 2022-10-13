Самой старшей матери исполнилось 52 года, а самой юной — 14 лет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области назвали возраст самых молодых и самых возрастных родителей. Оказалось, что самой молодой мамочке на момент рождения ребенка было всего 14 лет, а самой старшей — 52 года.
— Самым возрастным мама на момент рождения детей исполнилось от 50 до 52. Как правило это были вторые и третьи дети. Самому молодому отцу на момент рождения ребенка исполнилось 16 лет, а самым возрастным от 60 до 69 лет, — сообщили КП-Новосибирск в региональном Управлении по делам ЗАГС.
Напомним, что за 9 месяцев 2022 года в регионе родилось 20 376 малышей. Среди них 10 490 — мальчики, девочек же немного меньше — 9 886.
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