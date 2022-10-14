Погода в Новосибирске на 14 октября 2022 года: город озарит солнце

Сегодняшний день порадует солнечными лучами.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Погода в Новосибирске на 14 октября 2022 года, несмотря на прохладу, порадует горожан безоблачным небом и ярким солнцем.
— Температура ночью составит 0...2 градуса, днём - +9...+11 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит -2…-7 градусов, местами до +3. Днем температура поднимется до +8…+13 градусов. Будет так же ясно, ночью и утром местами туманы
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