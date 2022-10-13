Власти Барнаула в ноябре рассмотрят вопрос о проведении новогодних мероприятий

Окончательное решение насчет новогодних мероприятий чиновники примут в ноябре.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Власти Барнаула пока не решили, стоит ли отменять новогодние гуляния. Чиновники планируют рассмотреть этот вопрос в ноябре.
— Вопрос об отмене общегородских праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, и их финансирования, будет рассмотрен на заседании организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий в ноябре 2022 года, — ответили в муниципалитете на запрос amic.ru.
Напомним, что в Новосибирске отменили новогодний салют. Также не будет концентра, ради которого хотели перекрыть площадь Ленина и возвести сцену. На концерте должны были выступать российские звезды. Теперь же, по словам вице-мэра Анны Терешковой, публику будут развлекать местные музыкальные коллективы.
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