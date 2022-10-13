«Аурика-Иоанна и Горыня»: Названы самые редкие имена новорожденных в Новосибирской области

В регионе за 9 месяцев зарегистрировали 10 490 мальчиков и 9 886 девочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский ЗАГС назвал самые редкие мужские и женские имена, которыми назвали новорожденных в 2022 году. Всего же за 9 месяцев было зарегистрировано 20 376 детей, из них 10 490 — мальчики, девочек же — 9 886.

— Среди мальчиков были такие имена: Аркадий, Афанасий, Вильгельм, Всеволод, Гектор, Горыня, Демьян, Добромир, Добрыня, Елизар, И, Лавр, Лукерий, Климентий, Корней, Мелентий, Младислав, Радислав, Радмир, Ратибор, Рубин, Николя, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин, — сообщили КП-Новосибирск в региональном Управлении по делам ЗАГС.

Среди девочек также нашлись необычные имена. Например, Аделаида, Алексия, Влада, Владимира, Владислава, Владлена, Версавия, Гера, Демьяна, Деметрия, Евдокия, Ефросиния, Зинаида, Зоя, Лирика, Лукерья, Луна, Пелагея, Петра, Устинья, Анна-Мария, Алиса-Стефания, Асена-Памира, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья, Элла-Эстель, Ясения-Ксения, Александра-Табуа, Елизавета-Джио, София-Муза.

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