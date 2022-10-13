На окраине Новосибирска появится крупный микрорайон Клюквенный

Стройку микрорайона разбили на три этапа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске через 10 лет появится крупный микрорайон Клюквенный. Расположится он на территории одноименного поселка в Калининском районе между Снегирями и Пашино.

— Площади, сравнимой с поселком Клюквенный, больше в Новосибирске свободной нет. Даже площадка на Ключ-Камышенском плато, которая свободная осталась, уступает по площади этому проекту, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 13 октября.

Клюквенный расположится на территории более 200 гектар, общая площадь жилья составит около миллиона квадратов. По сообщению регионального агентство по развитию жилищного строительства, которое занимается проектом микрорайона, работы будут разбиты на три этапа: первая очередь — ввод 2025–2026 годы, вторая очередь — ввод 2027–2028, третья очередь — до 2033 года.

В агентстве отметили, что в первую очередь строительства сделают упор на развитие транспортной инфраструктуры со стороны улицы Подневича и запуск в микрорайоне транспортно-пересадочного узла. А также на размещение объектов социальной инфраструктуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер