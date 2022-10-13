В Новосибирске пропала 82-летняя пенсионерка в джинсовой ветровке с капюшоном

О местонахождении женщины ничего неизвестно с 12 октября. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Новосибирске пропала 82-летняя Тамара Ивановна Лисунова (Шевелева). О ее местонахождении ничего неизвестно с 12 октября. По словам родных, женщина хотела поехать на дачу в черте города.
— Бабушка проживает отдельно. Утром накануне пропажи у нее были родные, она была дома. Родные знали с ее слов, что она планировала поехать на дачу. Дача находится в черте города. В результате дома ее нет, на даче ее нет, в больнице на данный момент не найдена, местонахождение не установлено, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.
Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложение, волосы седые до плеч, глаза карие.
Одежда: (предположительно) джинсовая ветровка с капюшоном, черные брюки, черные полуботинки.
С собой у женщины была сумка-тележка цвета хаки.
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