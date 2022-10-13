В Черепановском районе построят стелу и место для деловых переговоров

Въездную стелу и место для деловых переговоров построят в Черепановском районе. Фото: администрация Черепановского района

Въездную стелу и место для деловых переговоров построят в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщила заместитель министра экономического развития НСО Анна Павлова.

По словам Анны Павловой, в этом году в регионе провели конкурс грантов для муниципальных образований. В рамках новой госпрограммы было предложено реализовать ряд идей в сфере туризма. Победу одержали четыре района. Одним из победителей стал Черепановский район.

− В этом году празднуется 100-летие Чуйского тракта. И они на границе с Алтайским краем устанавливают въездную, красивую стелу с зоной, которая даст возможность для развития малого бизнеса, − поделилась с КП-Новосибирск замминистра экономического развития региона.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в Маслянинском районе установили памятник основателю золотодобычи в Сибири. Это удалось реализовать благодаря победе в конкурсе грантов.

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