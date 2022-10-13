Самолет Новосибирск — Ташкент вернулся в Толмачево после взлета

Самолет покружил над аэропортом и вернулся. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Толмачево вернулся самолет через час после взлета. Он должен был совершить рейс из Новосибирска в Ташкент, однако, покружив над аэропортом, совершил посадку.

— Да, самолет вернулся обратно в аэропорт, — подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачёво.

Напомним, год назад самолет «Новосибирск — Новый Уренгой» вернулся в аэропорт из-за буйного пассажира. Проблемы на борту начались сразу после взлета. 40-летний пассажир начал материться и размахивать руками. Командир экипажа решил вернуться в Толмачево и высадить неадекватного пассажира.

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