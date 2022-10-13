В Новосибирске нейрохирурги спасли малыша с раздувшимся шаром в мозге

В Новосибирске нейрохирурги избавили малыша от раздувшейся вены в мозге. Фото: стоп-кадр из видео НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина
В Новосибирске нейрохирурги провели сложную операцию − избавили малыша от раздувшейся вены в мозге. Об этом сообщили в группе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина «ВКонтакте».
Ребенку всего 7 месяцев. Малышу поставили страшный диагноз − артериовенозная мальформация вены Галена. Венозный сосуд сильно увеличился в объеме, образовав шар. Это угрожало жизни маленького пациента, ведь в любой момент могло произойти кровоизлияние в мозг. Исход был бы трагическим.
− Благодаря возможностям катетерных методов хирургии, нейрохирурги Центра избавили малыша от варикозно расширенной вены Галена за одно вмешательство, − рассказали в публикации.
Как правило, данную патологию устраняют за три-четыре этапа. Здесь же малышу повезло.
В Центре имени Мешалкина отметили, что выполнить такую сложную операцию может только специалист с высокой степенью мастерства. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
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