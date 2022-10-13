В Новосибирске нейрохирурги спасли малыша с раздувшимся шаром в мозге

В Новосибирске нейрохирурги избавили малыша от раздувшейся вены в мозге. Фото: стоп-кадр из видео НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

В Новосибирске нейрохирурги провели сложную операцию − избавили малыша от раздувшейся вены в мозге. Об этом сообщили в группе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина «ВКонтакте».

Ребенку всего 7 месяцев. Малышу поставили страшный диагноз − артериовенозная мальформация вены Галена. Венозный сосуд сильно увеличился в объеме, образовав шар. Это угрожало жизни маленького пациента, ведь в любой момент могло произойти кровоизлияние в мозг. Исход был бы трагическим.

− Благодаря возможностям катетерных методов хирургии, нейрохирурги Центра избавили малыша от варикозно расширенной вены Галена за одно вмешательство, − рассказали в публикации.

Как правило, данную патологию устраняют за три-четыре этапа. Здесь же малышу повезло.

В Центре имени Мешалкина отметили, что выполнить такую сложную операцию может только специалист с высокой степенью мастерства. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber