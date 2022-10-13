Зимой Новосибирск может принять детей с освобожденных территорий

В Новосибирске планируют принять детей с Донбасса, а также с Херсонской и Запорожской областей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске планируют принять детей с Донбасса, а также с Херсонской и Запорожской областей. Для ребят хотят устроить развлекательную новогоднюю программу, рассказал мэр города Анатолий Локоть в ходе общения с журналистами.

Градоначальник заявил, что основные праздничные гуляния отменят. Акцент сделают на проведении мероприятий для ребятишек.

− Отказываться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным. Мы хотим направить новогодние мероприятия на то, чтобы создать праздничное настроение у детей, − подчеркнул Анатолий Локоть.

По словам мэра, от Новосибирска поступила инициатива принять детей с освобожденных территорий, присоединенных к РФ. Глава города добавил – чтобы это произошло, потребуются некоторые затраты. Ведь крайне важно сохранить праздничное настроение у ребят. Поэтому власти будут активно работать в этом направлении.

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