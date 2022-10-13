Эксперт назвал причину землетрясения в Новосибирской области

Землетрясение в Новосибирской области произошло из-за накопившегося напряжения на Западно-Сибирской платформе. Фото: архив КП

Стала известна причина землетрясения, которое произошло 11 октября в Купинском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН Александр Еманов.

Напомним, магнитуда землетрясения была 4,8. Толчки зафиксировали и в других районах.

Оказалось, что причиной колебаний земной поверхности послужило накопившееся напряжение на Западно-Сибирской платформе.

− Западно-Сибирская плита − это как упор для Алтая. Иногда накапливается напряжение, и плиты трескаются. Такое случается редко. Пришло время и нашей области испытать это на себе, − объяснил в разговоре с КП-Новосибирск Александр Еманов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что во время землетрясения никто не пострадал. Однако специальные службы организовали проверку социально-значимых объектов.

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