В Новосибирске для сбора помощи мобилизованным открыли 20 площадок

Для сбора помощи мобилизованным открыли 20 площадок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске открыли более 20 площадок сбора гуманитарной помощи мобилизованным. Такие пункты есть в каждом районе города. Работают они с понедельника по четверг.

— В пункты сбора принемается теплая одежда (свитера, водолазки, носки, перчатки, руковицы), теплая обувь, берцы и тактическая обувь, термобелье, нательная одежда (майки, трусы), спальники, дождевики, перевязочный материал (марля, бинты), обезболивающие, таблетки от диареи, пластыри, стельки влаговпитываюшие, сидушки походные, рюкзаки большого объема, карематы, фонари налобные и батарейки к нему, телефоны кнопочные, сухое горючее, мультитулы, термосы и термокружки, — сообщили в мэрии.

Вещи принимаются по адресу Владимировский спуск, 6, каждую среду с 13:00 до 15:00. Сюда можно отнести гуманитарку, если она составляет более 5 коробок. Все коробки, мешки и упаковки обязательно должны быть промаркированы пометкой «СВО». Также к ним должен быть прикреплен список с перечнем содержимого, размерами и количеством.

Также пункты сбора гуманитарной помощи мобилизованным и участникам СВО работают в молодежных центрах Новосибирска по адресам:

Советский район: ул. Российская, 10, ул. Русская, 1а, Детский проезд, 8, ул. Приморская, 23.

Ленинский район: ул. Новосибирская, 20/1, ул.1-й Петропавловский пер., 10, ул. Связистов, 139/1, ул. Станиславского, 20, ул. 9-й Гвардейской дивизии, 2, ул. Титова, 12, ул. Невельского, 55.

Центральный район: ул. Фрунзе, 53, ул. Фрунзе, 57а.

Железнодорожный район: ул. Дмитрия Шамшурина, 47, ул. Революции, 7.

Первомайский район: ул. Эйхе, 1.

Дзержинский район: ул. Толбухина, 4, ул. Кошурникова, 20, ул. Авиастроителей, 8.

Октябрьский район: ул. Большевистская, 175/6.

Калининский район: ул. Народная, 13, ул. Фадеева, 24/1, ул. Земнухова, 12/1.

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