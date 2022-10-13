В Новосибирской области 94-летний жених взял в жены 83-летнюю невесту

В Новосибирской области расписались 94-летний мужчина и его 83-летняя избранница. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской области рассказали о самых возрастных женихе и невесте в 2022 году. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Управлении по делам ЗАГС по региону.

По данным Управления, за 9 месяцев 2022 года составлено 15 447 записей актов о заключении брака.

− Самому возрастному жениху – 94 года, его невесте – 83, − ответили на запрос КП-Новосибирск.

Также в Управлении рассказали о самых молодых супругах. Такой «статус» получила пара 16-летних подростков. Еще один 16-летний мальчик женился на 19-летней девушке.

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