На Алтае в середине октября зацвёл маральник. Фото: vk.com/altzapovednik.
На Алтае в середине октября зацвёл маральник. Произошло это в долине Чулышман рядом с Телецким озером. Цветение обнаружили учёные из Алтайского биосферного заповедника, пишет amic.
– Маральник цветёт по всей долине Чулышмана! — написал в соцсетях директор заповедника Игорь Калмыков.
Учёные говорят, что вторичное цветение не нонсенс для науки. Такие аномалии случаются с определённой периодичностью. Исследователи наблюдают за ними.
По данным специалистов, в заповеднике есть несколько видов растений, которые осенью зацвели повторно. Так, в сентябре 2022 там вновь расцвели одуванчик лекарственный, купальница азиатская, горичник байкальский, змееголовник иноземный и ряд других видов.
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