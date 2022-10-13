Лариса Анисимова покинула пост гендиректора регоператора «Экология-Новосибирск»

Лариса Анисимова покинула свой пост. Фото: «Экология-Новосибирск»

Гендиректор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова покинула свой пост. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в компании.

— В соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области, полномочия генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Анисимовой Ларисы Александровны прекращены. Внешним управляющим назначена Курочка Ирина Владимировна. Руководство операционной деятельностью компании возложено на исполнительного директора Тучину Наталью Владимировну, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь компании «Экология-Новосибирск» Светлана Петкун.

Напомним, что иск о самобанкротстве регоператор подал в Арбитражный суд в декабре 2021 года. Долг компании составил почти 1,9 миллиарда рублей. В феврале 2022 года суд начал рассматривать дело и ввел процедуру наблюдения. А 3 октября сторонним управляющим была назначена Ирина Курочкина. Она и заняла место гендиректора Ларисы Анисимовой.

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