В Маслянинском районе установили памятник основателю золотодобычи в Сибири

Памятник основателю золотодобычи в Сибири графу Егору Канкрину установили в Маслянинском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Памятник основателю золотодобычи в Сибири графу Егору Канкрину установили в Маслянинском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Егор Канкрин был министром финансов Российской империи с 1823 по 1844 годы. Он направил рудознатную экспедицию в Салаирскую страну – именно так называлась нынешняя территория Маслянинского района. В 1830 году там обнаружили запасы золота.

Как рассказала Анна Павлова, памятник появился в селе Егорьевском. Деньги на это выделили в рамках новой госпрограммы.

− В этом году мы решили поддержать наши районы, их инициативы в сфере туризма. В рамках новой госпрограммы мы сделали конкурс грантов для муниципальных образований. У нас выиграли четыре района. Среди них – Маслянинский, − рассказала КП-Новосибирск замминистра экономического развития региона.

В районе захотели продолжить свою «золотую» сюжетную линию. Поэтому на выделенные деньги там решили увековечить память основателя золотодобычи в Сибири.

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