Депутаты Заксобрания Новосибирской области посетили НВВКУ

Среди призванных депутаты повстречали жителей Мерети, Сузуна, Черепаново, Искитима и Бердска. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин, Валерий Ильенко, Виталий Новосёлов во главе с председателем Заксобрания Андреем Шимкивым посетили НВВКУ, где расположен мобилизационный пункт.

Депутаты вместе с руководством НВВКУ осмотрели, где и как тренируются мобилизованные, в каких условиях живут. Они обошли палаточный городок, поговорили с призванными.

— Встреча с начальником училища, с мобилизованными ребятами показала, что оптимизм и русский дух здесь очень сильны. Мы не услышали ни одного негативного слова. Конечно же, хотели уточнить, кто в чем нуждается. Нам говорили: поддержите морально! Не верьте слухам! Если кто-то желает посмотреть, как живут ребята, приезжайте и смотрите. Много сделано уже, предстоит сделать еще больше. Победа будет за нами! Других вариантов просто быть не может, — отметил Валерий Ильенко.

Среди призванных депутаты повстречали жителей Мерети, Сузуна, Черепаново, Искитима и Бердска. По словам председателя Заксобрания, договорились с призванными после победы съездить на охоту.

Напомним, что 1 октября в день военнослужащих и гражданских служащих СВ РФ, на плацу НВВКУ свидетельство о браке получили 17 пар мобилизованных. Молодоженов поздравили представители власти, начальник училища и главный федеральный инспектор региона. От имени губернатора им вручили памятные подарки и цветы.

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