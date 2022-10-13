В Новосибирской области мужчина угнал автомобиль знакомого, вместе с которым выпивал

В Сузунском районе Новосибирской области 35-летний мужчина угнал автомобиль знакомого. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сузунском районе Новосибирской области 35-летний мужчина угнал автомобиль знакомого. До этого сибиряки вместе распивали спиртное, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во вторник, 11 октября, в полицию обратился житель села Шипуново. Он сообщил, что у него пропала машина марки ВАЗ 2101.

Спустя несколько часов стражи правопорядка обнаружили автомобиль. Он стоял на автодороге «Шипуново – Заковряжино».

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснили полицейские, подозреваемый находился дома у потерпевшего. Там они выпивали. Потом мужчина заметил оставленные в машине ключи и решил прокатиться. По дороге ВАЗ сломался, нарушив планы сибиряка. Ему ничего не оставалось, как бросить машину и идти пешком.

− По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», − отметили в публикации.

Меру пресечения подозреваемому еще не избрали.

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