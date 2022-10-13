Депутаты Заксобрания Новосибирской области навестили мобилизованных в военном училище. Фото: Заксобрание НСО.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области и Председатель Андрей Шимкив посетили высшее военное командное училище. Там они навестили мобилизованных. Известно, что с начала спецоперации на Украине депутаты активно поддерживают участников. Об этом сообщили в Заксобрании региона.

Так, депутаты покупали для бойцов лекарства, аптечки, экипировку, оборудование, технику и т.д. Известно также, что за счет средств депутатов Заксобрания провели бронирование боевых машин соединения спецназа, отремонтировали пункт приема личного состава военкомата. Кроме того, благодаря инициативе депутатов гуманитарную помощь для военнослужащих собирали на различных предприятиях, в организациях. Были открыты пункты сбора и на избирательных округах.

– Это делается, чтобы те, кто пошел защищать нашу страну, чувствовали крепкий тыл, чтобы знали: мы их поддерживаем всеми способами, – подчеркнул председатель Заксобрания Новосибирской области.

Денис Субботин, депутат Заксобрания пояснил, что многое делают без огласки, не публично. Так, по его словам, на мобилизационный пункт привозят дрова, еду, необходимое оборудование.

Депутатам Денису Субботину, Валерию Ильенко, Виталию Новосёлову и председателю Андрею Шимкиву, которые приехали в НВВУ, показали, как готовят мобилизованных, в каких условиях они живут.

Мобилизованные рассказали гостям, что настрой у них боевой, а питание – достаточное. Хватает при этом и оборудования.

– Мы не услышали ни одного негативного слова. Конечно же, хотели уточнить, кто в чем нуждается. Нам говорили: поддержите морально! Не верьте слухам! Если кто-то желает посмотреть, как живут ребята, приезжайте и смотрите. Много сделано уже, предстоит сделать еще больше. Победа будет за нами! – поделился впечатлениями Валерий Ильенко.

Андрей Шимкив добавил, что его порадовал настрой земляков. Он уверен, что для людей, которые идут на спецоперацию, необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать их.

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