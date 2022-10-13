Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об отмене новогодних празднований в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал отмену новогодних мероприятий в городе. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В четверг, 13 октября, стало известно о том, что концерт и салют на Новый год-2023 в Новосибирске отменили. На эту тему высказался мэр Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что формат новогодней столицы России пришлось пересмотреть. Мероприятия для повышения туристического потенциала не состоятся, а вот праздник для детей, в том числе из семей мобилизованных, пройдет по плану.

Анатолий Локоть отметил, что решение о присвоении городу новогоднего статуса приняли до начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации.

− В сегодняшней обстановке праздничные мероприятия не должны быть вызывающими. Поэтому мы приняли решение изменить программу. Департамент культуры как раз отрабатывает программу сокращения бюджетных затрат на новогодние мероприятия, − высказался градоначальник.

На Новый год-2023 в Новосибирске не будут перекрывать площадь Ленина, устанавливать большую сцену, проводить праздничный концерт и запускать фейерверк.

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