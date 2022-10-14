Мужчине вернут деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирец отсудил у магазина техники 146 тысяч рублей. Мужчина купил снегоуборщик за 43 тысячи 813 рублей. Когда дома он начал его собирать, то обнаружил нехватку деталей, а также течь в бензобаке.

- Представитель продавца пояснил, что будет проведена экспертиза, и в течение 20 дней фирма предоставит ответ. По истечении указанного срока ответа от продавца не поступило. Истец обратился к ответчику с претензией о возврате денежных средств, в удовлетворении которой было отказано, - говорится на сайте Кировского районного суда.

В итоге суд обязал магазин выплатить покупателю 146 тысяч 795 рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда, расходы на представителя в суде, штраф и вся сумма за товар.

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