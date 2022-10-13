В Новосибирске парень с ножом ограбил кассу магазина на улице Выборной

В Новосибирске парень с ножом ограбил кассу магазина. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске в магазин на улице Выборной наведался грабитель. Он, угрожая продавцу ножом, перепрыгнул прилавок и распотрошил кассу. Наживой стали примерно 4 тысячи рублей. Сотрудники торговой точки не смогли остановить злоумышленника. Они обратились в полицию. Произошло нападение 3 октября и попало на камеру видеонаблюдения.

– Сотрудники полиции установили и опросили граждан, которые находились на улице в момент, когда подозреваемый покидал место совершения преступления и проверили возможные пути отхода гражданина, – передают в ГУ МВД по НСО.

Полицейские смогли установить и задержать грабителя. Оказался им 24-летний рецидивист из Октябрьского района. Он был неоднократно судим за кражи и наркотики.

В этот раз в отношении него возбудили уголовное дело за разбой. Подогреваемый сейчас в СИЗО. Санкции части 1 статьи 162 УК РФ предусматривают до 8 лет лишения свободы.

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