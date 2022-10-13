В Новосибирске пенсионерка украла телефон в торговом центре

Пожилая женщина украла мобильный телефон в ТЦ Новосибирска. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Пожилая женщина украла мобильный телефон в одном из торговых центров Новосибирска. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 8 октября примерно в 9 часов утра. Пенсионерка пришла в ТЦ, расположенный по улице Курчатова. У входа в торговый центр она увидела оставленный кем-то мобильник. Женщина засунула его в карман и пошла по своим делам.

Заведено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас сибирячку разыскивает полиция.

− Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемой, просьба сообщить в Отдел полиции №4 «Калининский» по телефонам: 8-999-462-54-83; 8 (383) 232-20-02, − обратились к местным жителям в МВД.

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