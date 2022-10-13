Конкурс на должность мэра проведут после нового года. Фото: Совет депутатов Бердска

В четверг, 13 октября, стало известно, что нового мэра Бердска могут выбрать в 2023 году.

— Ориентировочно 27 октября состоится сессия, на которой объявят конкурс на должность главы города. Но еще точно не решено. Сам конкурс министерство регионально политики рекомендовало провести после нового года, — рассказали КП-Новосибирск в Совете депутатов Бердска.

Напомним, что бывшего мэра Бердска Евгения Шестернина в начале октября назначили на пост министра природных ресурсов и экологии региона. Исполняющим обязанности мэра был выбран замглавы администрации по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Захаров.

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