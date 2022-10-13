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Происшествия13 октября 2022 8:27

Два человека попали в больницу после столкновения спорткара с грузовиком в Новосибирске

Они получили травмы различной степени тяжести
Анастасия ХРОМЫХ
После столкновения спорткара с грузовиком в Новосибирске два парня попали в больницу. Фото: Госавтоинспекция НСО

После столкновения спорткара с грузовиком в Новосибирске два парня попали в больницу. Фото: Госавтоинспекция НСО

В ГИБДД Новосибирской области поделились подробностями аварии с участием спорткара и грузовика. ДТП произошло на Бердском шоссе вечером 12 октября.

В результате аварии пострадал автомобиль Nissan GT-R R35. От удара у спорткара смяло крышу.

В Госавтоинспекции уточнили, что столкновение допустил водитель грузовика. Два пассажира «Ниссана» − 26-летние парни, получили травмы различной степени тяжести. Их увезли в больницу на скорой.

Позже в медучреждение самостоятельно обратился водитель легковушки.

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