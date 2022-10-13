Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 17:10

Жительница Новосибирска украла продукты из магазина на 9 тысяч рублей

Она не оплатила рыбные консервы, колбасу и сыр
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Дело рассматривали в суде.

Дело рассматривали в суде.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жительница Новосибирска похитила продукты на 9 тысяч рублей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

- Пришла женщина на вид от 40 до 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, одетая в куртку темно-синего цвета, с капюшоном на голове, брюки темного цвета, обувь темного цвета, при себе у нее была сумка черного цвета. Она, находясь у полок с товарами, стала брать продукты и складывать к себе в пакет, - говорится в приговоре на сайте Дзержинского районного суда.

Женщина вынесла из магазина сыры, колбасу, рыбные консервы и мясо.

Было возбуждено уголовное дело по статьям за кражу и мелкое хищение, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию. Ранее женщину уже привлекали за подобные действия.

Ей дали один год условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber