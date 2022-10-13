Жительница Новосибирска украла продукты из магазина на 9 тысяч рублей

Дело рассматривали в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жительница Новосибирска похитила продукты на 9 тысяч рублей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

- Пришла женщина на вид от 40 до 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, одетая в куртку темно-синего цвета, с капюшоном на голове, брюки темного цвета, обувь темного цвета, при себе у нее была сумка черного цвета. Она, находясь у полок с товарами, стала брать продукты и складывать к себе в пакет, - говорится в приговоре на сайте Дзержинского районного суда.

Женщина вынесла из магазина сыры, колбасу, рыбные консервы и мясо.

Было возбуждено уголовное дело по статьям за кражу и мелкое хищение, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию. Ранее женщину уже привлекали за подобные действия.

Ей дали один год условно.

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