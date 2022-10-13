Новосибирский депутат выступил за пополнение корпуса российских управленцев героями СВО

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- Кто может прийти на смену неэффективным чиновникам и управленцам? - таким вопросом задался депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, презентуя в своем Телеграм-аккаунте проект ФЗ «О преимущественном праве трудоустройства в органы власти для участников СВО».

Народный избранник, представляющий в нижней палате Федерального собрания Новосибирскую область, отметил, что сегодня российское общество регулярно слышит призывы к консолидации в борьбе с «пятой колонной»:

- Что видим сейчас? СВО не только перетряхивает весь миропорядок вовне, но и вносит системные корректировки внутри страны. Из каждого «утюга» - разговоры о необходимости борьбы с внутренним врагом.

По мысли Александра Аксёненко, такая консолидация будет успешной тогда, когда во власть массово придут люди, доказавшие верность Родине на поле брани:

- Чтобы эта борьба была эффективной, необходимо дать приоритетное право трудоустройства в госорганы, в органы местного самоуправления или в госорганизации тем, кто сегодня призван на военную службу по мобилизации и направлен для выполнения задач в ходе СВО. Уверен, что те, кто сегодня с оружием в руках защищает наш суверенитет и безопасность страны, после победы не допустит ее разложения внутри.

Депутат-справедливоросс также сообщил, что помимо уже подготовленного законопроекта «О преимущественном праве трудоустройства в органы власти для участников СВО» в разработке комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан находится еще одна важная инициатива. Новелла предполагает предоставление государственного жилья вне очереди добровольцам и попавшим под частичную мобилизацию гражданам, которые получили увечья и серьезные заболевания в ходе проведения специальной военной операции.