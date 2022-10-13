В новосибирском Минздраве объяснили инцидент со скорой, не забравшей хоккеиста с травмой в больницу

Уфимский защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, и частная скорая отказалась увозить его. Фото: МХК «Толпар» Уфа.

В Новосибирске частная скорая помощь не увезла травмированного хоккеиста в больницу. Инцидент произошел 12 октября после матча МХЛ между уфимским «Толпаром» и новосибирскими «Снайперами» в ледовом дворце «Сибирь».

– Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты, – заявил тренер уфимцев Владимир Потапов. Его комментарий опубликовали в группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

В региональном Минздраве отметили, что пострадавшего игрока все же госпитализировали, но уже на государственной скорой.

В Минспорта Новосибирской области уточнили, что во время матча дежурила частная скорая помощь компании «Госпитализация».

– Травму игрок «Толпара» получил в середине третьего периода. Игроку предложили госпитализацию в медцентр для обследования. Представители команды от госпитализации отказались, – сообщили в министерстве.

После окончания игры бригада частной скорой помощи приняла другой вызов. В этот момент уфимцы решили все же госпитализировать защитника, но частная организация уже не могла этого сделать. Сотрудники «Госпитализации» предложили вызвать скорую, но команда отказалась. А затем вызвала скорую сама.

Частный медцентр «Госпитализация» не относится к Минздраву и не контролируется министерством. В отделе скорой помощи «Госпитализации» на момент создания новости был отключен телефон.

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