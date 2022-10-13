В Новосибирске «Тойота» врезалась в светофор и вылетела на дорогу. Фото% "АСТ-54".

В ночь на четверг, 13 октября, водитель автомобиля Toyota Chaser, судя по всему, решил погонять по ночному Новосибирску. Жажда скорости обернулась для него неприятностями.

– Он не справился с управлением на пересечении Бердского шоссе и улицы Русской и врезался в опору светофора на обочине. После чего вылетел на дорогу, – написали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Только вот машина получила серьёзные повреждения. Покорёженную «Тойоту» с места аварии увёз эвакуатор.

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