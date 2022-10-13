Дело 15-летней школьницы из Бердска, убившей родную мать, дошло до суда. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирской области до суда дошло дело 15-летней школьницы, обвиняемой в убийстве родной матери. Трагедия случилась 30 июля 2022 года. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– Обвиняемая 30 июля была дома вместе с матерью. Между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетняя нанесла родственнице не менее 31 удара ножом по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась. Обвиняемая сама вызвала полицию. Правоохранителям она созналась в преступлении, – напомнили в прокуратуре.

Уголовное дело школьницы по существу рассмотрят в Бердском городском суде.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что девочка и мама жили вдвоем. Женщина работала дворником, выпивала. А вот о девочке соседи и знакомые отзывались положительно: скромная, тихоня… Говорили, что любила проводить время за компьютером. В день трагедии, перед тем, как взять нож, она также играла на нем. Расправилась подросток с мамой в день рождения женщины.

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