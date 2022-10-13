В Новосибирской области пожарные добровольцы потушили более пяти тысяч пожаров с начала 2022 года

Пожарные добровольцы потушили более пяти тысяч пожаров с начала 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожарные добровольцы Новосибирской области приняли участие в тушении более пяти тысяч пожаров. Данные приведены за 2022 год.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего в регионе более 13 тысяч пожарных добровольцев. Они работают в основном в отдаленных населенных пунктах, где нет профессиональных пожарно-спасательных частей.

За девять месяцев 2022 года эти люди потушили 266 техногенных пожаров и ликвидировали 4647 природных возгораний. Также они 184 раза выезжали на места, где срабатывали автономные дымовые пожарные извещатели. А еще спасли жизни двоих человек.

В МЧС отметили, что государство поддерживает пожарных добровольцев.

− Для борьбы с пожарами добровольцев обеспечивают боевой одеждой, техникой, специальным оборудованием и мотопомпами, − подчеркнули в ведомстве.

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