В Новосибирске после ремонта сдадут проспект Карла Маркса. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске на всем протяжении отремонтировали проспект Карла Маркса. Там уложили новый асфальт, обновили на тротуарах плитку и оборудовали велосипедную дорожку. Кроме того, на участке сделали газоны. Мэр города Анатолий Локоть оценил результат работ.

По словам градоначальника, участок протяженностью в 2 километра отремонтировали быстро. Подрядчик, как выразился мэр, работал «ударно». Анатолий Локоть отметил, что велосипедная дорожка на Карла Маркса прерывается у входов в метро и пешеходных переходов, чтобы не подвергать окружающих опасности. Мэр подчеркнул, что на остановках и тротуарах проспекта сделали пандусы для маломобильных граждан.

– Существенно уменьшилось количество рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов вдоль проспекта. Входы в метро на площади им. Карла Маркса освободили от неуклюжих габаритных торговых павильонов, которые безобразно выглядели. Открылся вид на проспект Маркса, на площадь, где установлен памятник Александру Покрышкину. Конечно, еще есть над чем поработать, но мы видим серьезные улучшения, – добавил мэр.

Мэр города Анатолий Локоть оценил результат работ. Фото: мэрия Новосибирск.

В управлении художественного облика города уточнили, что за минувшие 2 года с проспекта Карда Маркса ликвидировали 27 незаконно установленных торговых точек и 24 рекламных конструкций.

Также известно, что вдоль проспекта Карла Маркса обустроят парковочное пространство. По словам мэра, там планируют установить камеры для фиксации нарушений правил парковки. Сейчас этот момент там не организован.

– Культура парковки должна повышаться, – уверен мэр Анатолий Локоть.

Контракт на ремонт проспекта Кала Маркса заключили в июне 2022. Известно, что сумма, направленная на реконструкцию улицы, составляет 260 млн рублей. Подрядчиком стала компания ООО «Дорсиб плюс». На проспекте осталось закончить укладку тротуарной плитки. Также там нужно нанести разметку на дорогу.

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