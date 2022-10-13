В Новосибирской области приняли первую группу детей-сирот из ЛНР . Фото: правительство НСО.

В Новосибирскую область прибыла первая группа детей-сирот из ЛНР для передачи в приёмные семьи. Во встрече ребят приняли участие губернатор региона Андрей Травников и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Известно, что в НСО принимают самую большую группу детей из ЛНР, сообщает правительство региона.

Губернатор побеседовал с новыми родителями ребят. В разговоре с ними он заметил, что дети из ЛНР видели в своей жизни немного радостных событий. По словам главы региона, ребятишки находят счастье в мелочах, улыбаются.

– Общими усилиями – поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приёмным семьям за то, что откликнулись! – сказал Андрей Травников.

Мария Львова-Белова выразила благодарность губернатору и правительству НСО за внимательность и чуткость, проявленные при устройстве детей-сирот из ЛНР в приёмные семьи. Сейчас, по ее словам, ребятам нужно как можно больше любви, комплексные обследования, реабилитация при необходимости.

– Андрей Травников – человек, который отнёсся к решению этой задачи со всей душой, – подчеркнула Мария Львова-Белова.

Известно, что в Новосибирскую область приехали 24 ребёнка. Им от 2-х до 16-ти лет. Ребятишек приняли 8 семей сибиряков. В течение октября в регион прибудет еще одна группа таких детей.

В правительстве пояснили, что детей приняли новые родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. Взрослые в онлайн-режиме общались с детками. Ребята согласились жить в подобранных для них семьях.

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