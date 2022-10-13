Шеф-повар из Италии и главный раввин: зачем в новосибирском метро развесили портреты иностранцев

В переходе новосибирского метро появились портреты иностранцев. Фото: Марина БОРТКО.

В переходе новосибирского метро с Красного проспекта на Сибирскую появились новые портреты. Это переехавшие в столицу Сибири иностранцы: каждый из них имеет свое дело, каждый начинал с нуля в новой стране.

На стене висят шесть портретов. Здесь шеф-повар Николино ла Гроттерия из Италии, художник Себастьян Ликан из Румынии, студент консерватории Руслан Дашдамиров из Азербайджана, главный новосибирский раввин Шнеур Залман Заклас из Израиля, начальник экономической службы Василий Киржаев из Узбекистана и зоолог Сурен Смбатян из Армении. Каждый горожанин может на минуту остановиться и прочитать истории о том, почему они переехали в Новосибирск и живут тут уже много лет.

У этих людей разная родина, разный возраст, разные профессии, но один объединивший их регион. Фото: Марина БОРТКО.

Специалист по связям с общественностью Агентства поддержки молодежных инициатив Марина Бортко рассказала КП-Новосибирск о создании проекта «Жить в России».

– Идея зародилась еще в мае. Мы выбрали именно этих героев, потому что им было что рассказать о своем переезде в Новосибирск, и они хотели этим поделиться. Проект создавался долго, – замечает девушка. – Было довольно сложно найти иностранцев, которые проживают в России на протяжении длительного времени и не планируют из нее уезжать.

Также с героями было сложно договориться о датах фотосессий и интервью – все они успешные и, как следствие, занятые люди.

Заместитель начальника управления, начальник отдела молодежной политики Минобра региона Михаил Бортников рассказал о цели проекта – показать, что в России можно достичь высот в любом деле.

– Если у людей, которые начали здесь развитие «с нуля» и были изначально «не местными», получилось интегрироваться, получить профессию и реализоваться, то у каждого есть такая возможность, – убежден Михаил Бортников. – Мы хотим через фотоистории людей, воспользовавшихся этой возможностью, вдохновить молодежь на свой путь развития в России и Новосибирской области.

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