Водителя, виновного в гибели двух взрослых и ребенка под Новосибирском, приговорили к 5 годам колонии

Водителя приговорили к 5 годам колонии. Фото: ГИБДД НСО.

В Новосибирской области вынесли приговор водителю «Ниссан НВ 200», по вине которого в феврале на трассе погибли двое взрослых и ребенок. Пассажир на переднем сиденье «Ниссана» получил серьезные травмы. Информацию об этом опубликовали на сайте Татарского районного суда.

Мужчина потерял управление и вылетел на встречку, где на краю полосы столкнулся с «Рено Логан», в котором были 34-летняя женщина за рулем, 68-летний мужчина и 6-летний ребенок. Все погибли.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих человек, водителя приговорили к 5 годам колонии-поселения. Также его лишили прав на два с половиной года.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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