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Общество13 октября 2022 3:58

Под Новосибирском алиментщика заставили давать дополнительные деньги ребенку на репетитора

При этом отец ежемесячно перечислял средства на содержание дочери
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском алиментщика заставили давать дополнительные деньги ребенку на репетитора.

Под Новосибирском алиментщика заставили давать дополнительные деньги ребенку на репетитора.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Маслянинском районе Новосибирской области 38-летнего алиментщика заставили платить дополнительные деньги ребенку. Речь идет о средствах, помимо алиментов. Об этом рассказали в УФССП по НСО.

– Взыскатель регулярно получала денежные средства от бывшего мужа на содержание ребенка. Женщина обратилась с дополнительными исковыми требованиями о присуждении должнику для взыскания дополнительной денежной выплаты в размере 3 000 рублей ежемесячно на покупку лекарств и оплату репетиторов для 12-летней дочери, – говорится в сообщении ведомства.

Должника вызвали на прием. Он заявил, что не знал о новых требованиях. Его предупредили о наступлении административной или уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Должник нашел нужную сумму и выплатил взыскателю.

Судебные приставы заметили, что это был первый случай в отделении, когда на содержание ребенка потребовали дополнительные деньги.

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