Под Новосибирском алиментщика заставили давать дополнительные деньги ребенку на репетитора. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Маслянинском районе Новосибирской области 38-летнего алиментщика заставили платить дополнительные деньги ребенку. Речь идет о средствах, помимо алиментов. Об этом рассказали в УФССП по НСО.

– Взыскатель регулярно получала денежные средства от бывшего мужа на содержание ребенка. Женщина обратилась с дополнительными исковыми требованиями о присуждении должнику для взыскания дополнительной денежной выплаты в размере 3 000 рублей ежемесячно на покупку лекарств и оплату репетиторов для 12-летней дочери, – говорится в сообщении ведомства.

Должника вызвали на прием. Он заявил, что не знал о новых требованиях. Его предупредили о наступлении административной или уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Должник нашел нужную сумму и выплатил взыскателю.

Судебные приставы заметили, что это был первый случай в отделении, когда на содержание ребенка потребовали дополнительные деньги.

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