В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха до 7 баллов 13 октября

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В четверг, 13 октября, качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов из 10 возможных. Об этом сообщает сервис AirVoice.
Количество вредных веществ начало прибывать с 8 часов утра. В воздухе ощущается неприятный запах. Не рекомендуются долгие прогулки.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2022 году «День жестянщика» с гололедом и страшными авариями может наступить в Новосибирске в ноябре.
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