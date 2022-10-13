В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха до 7 баллов 13 октября

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В четверг, 13 октября, качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 7 баллов из 10 возможных. Об этом сообщает сервис AirVoice.

Количество вредных веществ начало прибывать с 8 часов утра. В воздухе ощущается неприятный запах. Не рекомендуются долгие прогулки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2022 году «День жестянщика» с гололедом и страшными авариями может наступить в Новосибирске в ноябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber