В 2022 году «День жестянщика» может нагрянуть в Новосибирск в ноябре

В Новосибирске аварийный гололед ожидают уже в конце октября - начале ноября. Фото: Анар МОВСУМОВ

«Днем жестянщика» называют первый осенний гололед. Каждый год этот день, который звучит как праздник, приносит с собой серьезные аварии и пробки вместо подарков.

В 2022 году «День жестянщика» ожидают ближе к концу октября – началу ноября. В эти дни в городе задержится температура около 0 градусов. 2 ноября синоптики прогнозируют снег и понижение дневной температуры до -5 градусов.

Однако, по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в эту субботу, 15 октября, в пригороде ждут ночное падение температуры до -4 градусов. Всем водителям, кто еще не «переобулся», рекомендуют сделать это в ближайшее время.

Напомним, 23 октября 2018 года «День жестянщика» принес с собой девятибалльные пробки. В 2020 году первый гололед сбил с колес водителей 8 октября.

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